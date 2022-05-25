Некоторое время назад VK в сотрудничестве с десятком отечественных IT-компаний и при поддержке Минцифры анонсировала RuStore — второй (первый — NashStore) магазин приложений для Android-устройств, благодаря которому пользователи смогут установить приложения, удалённые из Google Play вследствие так называемых санкций. Запуск магазина потихоньку приближается, и сегодня всем желающим стала доступна его бета-версия.
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Как сообщается, на сегодняшний день в сервисе доступны более сотни приложений, включая банковские и торговые, приложение «Госуслуг», различные игры и многое другое. С течением времени RuStore будет развиваться: к концу лета в него собираются внедрить рейтинги, push-уведомления и другие привычные функции.
В Минцифры считают, что наличие сразу двух отечественных магазинов приложений пойдёт на пользу им обоим, ведь последнее, что нужно в данной «отрасли» — это отсутствие конкуренции.
Важно, впрочем, помнить, что RuStore и NashStore работают исключительно на Android. Операционная система iOS отличается закрытостью и не допускает установку непроверенного контента, не говоря уже о приложениях сторонних сервисов дистрибуции.