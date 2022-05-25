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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Бета-версия магазина приложений RuStore уже доступна для установки
Только для Android.
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Некоторое время назад VK в сотрудничестве с десятком отечественных IT-компаний и при поддержке Минцифры анонсировала RuStore — второй (первый — NashStore) магазин приложений для Android-устройств, благодаря которому пользователи смогут установить приложения, удалённые из Google Play вследствие так называемых санкций. Запуск магазина потихоньку приближается, и сегодня всем желающим стала доступна его бета-версия.

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Как сообщается, на сегодняшний день в сервисе доступны более сотни приложений, включая банковские и торговые, приложение «Госуслуг», различные игры и многое другое. С течением времени RuStore будет развиваться: к концу лета в него собираются внедрить рейтинги, push-уведомления и другие привычные функции.

В Минцифры считают, что наличие сразу двух отечественных магазинов приложений пойдёт на пользу им обоим, ведь последнее, что нужно в данной «отрасли» — это отсутствие конкуренции.

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-55000р на RTX 3070 Ti в Ситилинке
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-70000р на 3090 !! Ti !! = дешевле 200тр
В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400
3060 Ti от 50 тр в XPERT.RU
3080 Ti за 100тр с началом в XPERT.RU
-100000р на 3090 MSI Gaming X
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр
<b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming
3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU

Важно, впрочем, помнить, что RuStore и NashStore работают исключительно на Android. Операционная система iOS отличается закрытостью и не допускает установку непроверенного контента, не говоря уже о приложениях сторонних сервисов дистрибуции.

#вконтакте #vk #rustore
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