Уже завтра в продажу поступит боевик Sniper Elite 5, ну а сегодня в Сети начали появляться первые профессиональные обзоры, которые уже вовсю собирают агрегаторы. Если коротко, то рецензенты в целом довольны новинкой, но отмечают, что ничего прорывного она в серию не вносит. Справедливости ради, никто никакого прорыва от Sniper Elite 5 и не ожидал, поэтому логично будет сойтись на том, что перед нами просто хорошая игра, продолжающая приключения Карла Фэйрбёрна.
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Согласно заявлениям критиков, в Sniper Elite 5 в целом всё выполнено на достойном уровне, если не считать притянутый за уши сюжет, который здесь не выдерживает никакой критики, а также линейность значительной части игровых локаций, что в современных играх является безусловным недостатком. Отдельного комплимента журналисты удостоили местного режима вторжений в игровой процесс, когда игрок может вмешаться в чужое прохождение и выступить на стороне противника. По мнению рецензентов, данная опция добавляет игровому процессу определённый шарм.
В целом Sniper Elite 5 оценена на 80 баллов из 100 возможных. Каковы будут единственно достоверные — пользовательские оценки — начнём узнавать уже завтра.