А не то, что геймерам «втюхали» под видом ремастера в сборнике.

Вышедший в конце прошлого года сборник GTA The Trilogy The Definitive Edition оказался столь трескучим провалом, что авторитет Rockstar после случившегося сильно пошатнулся. Тем не менее, есть один позитивный момент: энтузиасты начали активно применять вышедший недавно движок Unreal Engine 5, чтобы воссоздать свои любимые проекты уже с современной графикой. Недавно энтузиасты демонстрировали, как должен выглядеть ремастер GTA San Andreas, теперь очередь дошла до Vice City.

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Получилось очень симпатично — с сохранением духа и настроения игры. Главным элементом движка Unreal Engine 5 в нижеуказанной демонстрации является инструмент Lumen, с помощью которого разработчики получают обширные возможности управления светом. А освещение в играх — это, как хорошо известно нашим читателям, самое основное, что придаёт игровой графике реалистичность.