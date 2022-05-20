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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Энтузиасты показали, как должен выглядеть ремейк GTA San Andreas
Обязательно на Unreal Engine 5.
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Ремастер GTA San Andreas, вошедший в состав сборника GTA The Trilogy The Definitive Edition, конечно, порадовал заметно более совершенной графикой, но она оказалась совсем не тем, что следовало ожидать в конце 2021 года от ремастера игры 16-летней давности. Продемонстрировать, как могла бы выглядеть игра, если бы ей занимались люди, которые дорожат своей репутацией, решили энтузиасты, воссоздавшие самую известную локацию Лос-Сантоса на движке Unreal Engine 5.

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В ролике можно заметить Гроув-Стрит, базу группировки, в которой участвует главный герой Си-Джей вместе с его семьёй и друзьями детства. Хорошо заметна работа света, качественные отражения, эффекты капель дождя. С другой стороны, «мемные» лужи, от которых у людей уже начинают дёргаться глаза, тоже на месте. В любом случае, получилось красиво и технологично.

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Сборник ремастеров трилогии вышел в конце прошлого года и стал одним из самых низкооценённых игровых продуктов за всю историю индустрии: пользователи жаловались на отвратительную оптимизацию, сомнительные решения в графике, а также многочисленные ошибки. Большая часть из которых, судя по отзывам, так и не решена.

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Adrakin
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Ну, ну, главное верить.
Почему я говорю "нет" видеокартам от AMD. Разбираемся на примере одного сервисного центра
Sheshenbek
18:10
Я при нынешнему курсу на майнил на 700к, после поса эфир обязан подорожать, потом продам его. Я в плане то что от карт избавился пока цена ещё хорошая, пока дурочки ещё не поняли что к чему
Почему я говорю "нет" видеокартам от AMD. Разбираемся на примере одного сервисного центра
RED
18:09
Карты еще не бесплатно дают? А то, судя по статьям о постоянном снижении цен, мне уже кажется, что покупателям доплачивают, чтобы они забирали карты.
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kalekseyn_ru
18:08
Кто-то там говорил про "Я майню в долгосрок, я знаю то что через года 2-3 эфир будет очень дорого стоить, вот потом и продам."... Я ЗНАЮ - ключевая фраза...
Почему я говорю "нет" видеокартам от AMD. Разбираемся на примере одного сервисного центра
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