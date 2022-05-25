Разработчики вампирского экшена V Rising не успели успокоиться после празднования пятисот тысяч проданных копий и статуса безоговорочного лидера продаж по итогам прошлой недели в Steam, как теперь появился новый и, справедливости ради, куда более достойный повод напомнить о себе. Число «вампирчиков» (читай — проданных копий) в V Rising отныне превышает один миллион.
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Данный результат стал сюрпризом не только для журналистов, которые с выпученными от удивления глазами публикуют соответствующие новостные материалы, но и, что характерно, для самих разработчиков: столь успешного развития событий они не ожидали, о чём заявляют уже во второй раз.
Сама игра между тем продолжает радовать пользователей, которых одновременно в Steam присутствует не меньше сотни тысяч. Пиковый показатель «онлайна» V Rising за минувшие сутки составил без малого 127,5 тысяч.