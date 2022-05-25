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Новости Software Игнатий Колыско
DICE анонсировала глобальные изменения для Battlefield 2042: переделка карт, отказ от развития Hazard Zone и многое другое
Вопрос целесообразности, конечно, остаётся открытым.
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Разработчики из компании DICE обнародовали информацию касательно планов развития многострадального шутера Battlefield 2042. Это было сделано в преддверии публикации сведений о первом сезоне — который, если честно, непонятно кому уже нужен на фоне бесконечных проблем с игрой.

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Все обновления будут выпущены до второго сезона, старт которого намечен на осень текущего года. Сразу предупредим, что сроков по внедрению всех объявленных улучшений нет, только общие планы.

Итак, развитие режима Hazard Zone совершенно точно прекратят, это делается из-за желания разработчиков уделить внимание действительно популярным режимам. Но важно понимать, что «Зону» в игре оставят — никто её вырезать не собирается, но и облагораживать новым контентом тоже.

Режим «Прорыв» (он же Breaktrhough) серьёзным образом скорректируют. Максимально количество игроков уменьшится в два раза — со 128 до 64. Эта мера не актуально по отношению ко всем режимам All-Out Warfare. В случае с последними планируется выпуск в основную ротацию ряда карт из Battlefield Portal.

Режим «Захват» (Conquest) тоже подправят: уменьшат количество точек захвата и количество секторов на карте. Из новых режимов стоит отметить «Штурм» (Rush) на 32 игрока, подробности о нём будут объявлены позже.

Теперь стоит поговорить о специалистах. Разработчики решили серьезно отнестись к переработке их внешнего вида, сделав всё более серьезным. DICE пообещала, что все покупаемые и зарабатываемые предметы персонализации будут в дальнейшем проектироваться и создаваться в более умеренном, сдержанном стиле. С этой же целью часть реплик бойцов перезапишут, а некоторые и вовсе уберут.

Теперь по балансу. Перекраивать способности каждого специалиста авторы действительно собираются, но делиться подробностями пока не спешат. Зато уже сейчас подтверждено, что анимации движений персонажей подвергнутся обязательным улучшениям — в угоду реалистичности, разумеется.

Карты. DICE ставит перед собой довольно амбициозную задачу: подправить экстерьер локаций, сделав их более насыщенными мелкими деталями. Разработчики хотят добавить больше укрытий, а сам ландшафт — более рельефным. Система делений карт на сектора обязательно будет подправлена, но на первый сезон пока заявлена переделка «Калейдоскопа». Вторая карта («Обновление») получит многочисленные правки только во втором сезоне.

Ещё в первом сезоне авторы намерены улучшить интерфейс Battlefield 2042, сделав его более читабельным. Работы по повышению общей производительности игрового клиента тоже продолжатся.

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Остальные детали первого сезона сотрудники DICE обещают раскрыть ближе к выходу самого апдейта, который намечен на следующий месяц. Старт первого сезона также ознаменуют выпуском новой карты и нового специалиста. Если вам и нашего текста показалось мало, то можете обратиться к оригинальному видеоматериалу от разработчиков.

#dice #battlefield 2042
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