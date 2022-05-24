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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Русский перевод Psychonauts 2 добрался и до Steam-версии игры
Можно играть.
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На прошлой неделе в Сети появилась информация о том, что Psychonauts 2 наконец-то обзавелась выполненной субтитрами русской локализацией. Так-то оно так, однако до Steam-версии игры обновление добралось с ощутимой задержкой, и было применено к ней только сегодня, о чём разработчики из Double Fine Productions сообщили в официальной сопроводительной документации.

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Таким образом, отныне Psychonauts 2 полностью готова для «употребления» на российском рынке. Данная смена политики студии в отношении русскоязычных геймеров вызвана осознанием того факта, что в России наблюдался высокий спрос на игру. Собственно, разработчики решили уважить пользователей, и никакая западная информационная повестка им в этом не помешала.

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Работа над русской локализацией заняла порядка полугода: соответствующий перевод для Psychonauts 2 был анонсирован в декабре прошлого года.

#psychonauts 2
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