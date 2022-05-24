Можно играть.

На прошлой неделе в Сети появилась информация о том, что Psychonauts 2 наконец-то обзавелась выполненной субтитрами русской локализацией. Так-то оно так, однако до Steam-версии игры обновление добралось с ощутимой задержкой, и было применено к ней только сегодня, о чём разработчики из Double Fine Productions сообщили в официальной сопроводительной документации.

реклама

Таким образом, отныне Psychonauts 2 полностью готова для «употребления» на российском рынке. Данная смена политики студии в отношении русскоязычных геймеров вызвана осознанием того факта, что в России наблюдался высокий спрос на игру. Собственно, разработчики решили уважить пользователей, и никакая западная информационная повестка им в этом не помешала.

анонсы и реклама RTX 3070 за 80тр в Ситилинке 3060 Ti от 50 тр в XPERT.RU В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400 3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену 3080 Ti дешевле 120 тр в XPERT.RU 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр <b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming RTX 4000 в продаже за 100тр 3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU 3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке

Работа над русской локализацией заняла порядка полугода: соответствующий перевод для Psychonauts 2 был анонсирован в декабре прошлого года.