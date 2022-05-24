Разработчики из Tarsier Studios получили известность благодаря работе над дилогией мрачных сказок Little Nightmares. Оба проекта получили высоченные пользовательские отзывы, и хотя с момента выхода сиквела прошло всего около года с небольшим, разработчики без дела не сидели и работали над новым проектом. Который сегодня «протизерили» на своей официальной страничке в Twitter.
реклама
Что это за новый проект, неизвестно, однако из коротенького видеоролика, сопровождаемого тревожным звуковым рядом, напрашивается логичный вывод о том, что им станет игра в жанре хоррора. Превратит данный проект Little Nightmares из дилогии в трилогию или же мы имеем дело с совершенно новой франшизой, досконально неясно, однако в феврале прошлого года Tarsier Studios заявляла, что с «маленькими кошмарами» покончено, и студии надо «двигаться дальше».
Обычно подобные тизеры предшествуют полноценным анонсам, поэтому рискнём предположить, что тайное станет явным уже в ближайшее время.