По крайней мере, таков консенсус касательно опубликованного студией тизера.

Разработчики из Tarsier Studios получили известность благодаря работе над дилогией мрачных сказок Little Nightmares. Оба проекта получили высоченные пользовательские отзывы, и хотя с момента выхода сиквела прошло всего около года с небольшим, разработчики без дела не сидели и работали над новым проектом. Который сегодня «протизерили» на своей официальной страничке в Twitter.

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Что это за новый проект, неизвестно, однако из коротенького видеоролика, сопровождаемого тревожным звуковым рядом, напрашивается логичный вывод о том, что им станет игра в жанре хоррора. Превратит данный проект Little Nightmares из дилогии в трилогию или же мы имеем дело с совершенно новой франшизой, досконально неясно, однако в феврале прошлого года Tarsier Studios заявляла, что с «маленькими кошмарами» покончено, и студии надо «двигаться дальше».

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Обычно подобные тизеры предшествуют полноценным анонсам, поэтому рискнём предположить, что тайное станет явным уже в ближайшее время.