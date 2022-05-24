Это, если что, крайне немного, но всё же значительно лучше, чем у предшественницы.

Разработчики из студии CI Games наконец-то дождались возможности похвастать «круглой» статистикой продаж своего «высокоточного» шутера Sniper Ghost Warrior Contracts 2. По состоянию на сегодняшний день, как сообщили представители студии изданию Games Industry, тираж игры достиг и, надо полагать, перевалил за один миллион экземпляров.

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На достижение данного результата шутеру потребовалось около десяти месяцев: релиз игры состоялся в июле прошлого года, а первые полмиллиона копий были проданы уже в начале сентября, то есть, за два месяца после релиза. С тех пор, как видите, темпы продаж многократно сократились, но всё же остаются достаточными, чтобы CI Games могла рапортовать о большом успехе.

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Всего франшиза Sniper Ghost Warrior на сегодняшний день, спустя двенадцать лет после премьеры, преодолела отметку в тринадцать миллионов проданных копий.