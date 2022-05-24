Подобные долгострои принято «закапывать».

Приключенческий экшен Beyond Good & Evil 2 в настоящее время является одним из главных долгостроев игровой промышленности. Первая информация о проекте начала поступать ещё, страшно сказать, в 2008 году, и с тех пор мы так и не получили о нём практически никакой внятной информации. Ситуация даже не думает меняться в сторону улучшения, однако Ubisoft по-прежнему считает, что Beyond Good & Evil 2 — это одна из самых амбициозных игр в истории компании.

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Такой эпитет французское издательство присвоило Beyond Good & Evil 2 на странице студии Ubisoft Barcelona, которой для работы над проектом требуется старший аниматор игрового процесса. В чём заключается амбициозность, неясно: простые пользователи знают разве что название игры и пару сюжетных и геймплейных подробностей, которые за все эти годы давно уже забылись.

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Инсайдер Том Хендерсон, например, уверен, что Beyond Good & Evil 2 выйдет в свет не раньше, чем через два—три года, а сам проект пережил не одну смену концепции. По мнению Хендерсона, Ubisoft продолжает трудиться над игрой, потому что компании жалко бросать то, во что уже вложены колоссальные ресурсы, которые хотя бы частично смогут отбиться после релиза.