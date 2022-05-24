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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Ubisoft по-прежнему считает Beyond Good & Evil 2 одним из своих самых амбициозных игровых проектов
Подобные долгострои принято «закапывать».
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Приключенческий экшен Beyond Good & Evil 2 в настоящее время является одним из главных долгостроев игровой промышленности. Первая информация о проекте начала поступать ещё, страшно сказать, в 2008 году, и с тех пор мы так и не получили о нём практически никакой внятной информации. Ситуация даже не думает меняться в сторону улучшения, однако Ubisoft по-прежнему считает, что Beyond Good & Evil 2 — это одна из самых амбициозных игр в истории компании.

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Такой эпитет французское издательство присвоило Beyond Good & Evil 2 на странице студии Ubisoft Barcelona, которой для работы над проектом требуется старший аниматор игрового процесса. В чём заключается амбициозность, неясно: простые пользователи знают разве что название игры и пару сюжетных и геймплейных подробностей, которые за все эти годы давно уже забылись.

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Инсайдер Том Хендерсон, например, уверен, что Beyond Good & Evil 2 выйдет в свет не раньше, чем через два—три года, а сам проект пережил не одну смену концепции. По мнению Хендерсона, Ubisoft продолжает трудиться над игрой, потому что компании жалко бросать то, во что уже вложены колоссальные ресурсы, которые хотя бы частично смогут отбиться после релиза.

#ubisoft #beyond good & evil 2
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OgoGoLog
13:39
Судя по тому, что ты завсегдатый комментариев на этом сайте, то да - тебе делать нечего.
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Василий Сорокин
13:38
Были щелчки, бьет током все говорит о твоей криворукости а именно где то мать замыкает на корпус. Щелчки без старта это срабатывание защиты. Чудо будет если мать или проц еще живые. Хотя может и банал...
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Sheshenbek
13:38
Да с фигаа ли, что мне делать нечего
ASUS анонсировала киберспортивный монитор ROG Swift с частотой обновления 500 Гц
Sheshenbek
13:37
Сейчас и абсолютно всё вытащил. Мне просто интересно почему блок питания вернее почему корпус бьёт очень сильно током
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Сергей Полев
13:37
Один из глЮков - периодически рандомно и произвольно "сворачивает" любые приложения, особенно заметно во время использования навигатора. Подлагивания/подёргивания при прокрутке текста, сайтов, фото и...
Обзор и личный опыт использования смартфона Realme 9 PRO
Sheshenbek
13:36
Блок питания абсолютно новый из него Я вывел два провода на материнскую плату и на питание материнской платы процессор. Больше абсолютно никаких проводов нету от блока питания
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OgoGoLog
13:35
Забей, он троллит.
ASUS анонсировала киберспортивный монитор ROG Swift с частотой обновления 500 Гц
for2ne
13:35
Достань шнур из блока, включи все сигнальные провода, потом уже шнур втыкай и включай. Ты уже вполне мог что-то спалить отвёрткой и своей тупостью
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Sheshenbek
13:34
Сейчас пока сидел, компьютер сам включился абсолютно сам, ничего даже я до него не докасался, попробовал втыкнуть повер св, как человек выше по легендовал, корпус очень сильно ударил током по рукам
ASUS анонсировала киберспортивный монитор ROG Swift с частотой обновления 500 Гц
Василий Сорокин
13:34
замыкать надо 2 контакта сверху справа, рядом с местом где отсутствует штырек.
ASUS анонсировала киберспортивный монитор ROG Swift с частотой обновления 500 Гц
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