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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Онлайн-экшен Sea of Thieves получит обновление, в котором сами игроки смогут повлиять на сюжет
С некоторыми оговорами, но всё же.
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Разработчики популярного пиратского онлайн-экшена Sea of Thieves анонсировали приключение «Затерянные пески», которое впервые предоставляет игрокам возможность самим определять развитие сюжета. Для этого им придётся примкнуть к одной из враждующих сторон и участвовать в сражениях.

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Центральное место действия нового приключения Sea of Thieves — проклятый форпост «Золотые пески». Геймеры должны будут выбрать одну из двух противоборствующих сторон (Меррик и Братство охотников), чтобы потом заняться восстановлением «Золотых песков» или присоединиться к компании «Кости мертвеца» и помешать им.

Само приключение будет проходить в период с 26 мая по 9 июня. В конце всего действа разработчики определят, какая из сторон смогла добиться большего успеха, после чего изменят внешний вид форпоста «Золотые Пески».

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Разработчики из Rare подчёркивают, что они представили первое сезонное приключение, в котором игроки действительно могут оказать влияние на сюжет. За другими подробностями можно обратиться к выпущенному по такому случаю трейлеру.

#sea of thieves #rare
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