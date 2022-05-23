Бюджет у проекта немаленький.

Видеоигры давно и прочно вошли в жизнь людей, поэтому желание государства оседлать и этого «мустанга» и использовать его в качестве одного из инструментов подачи правильных (с точки зрения государства) идей вполне естественно и закономерно. Как сообщает «Коммерсантъ», АНО «Институт развития интернета» (далее ИРИ) выделила отечественной студии Cyberia Limited порядка 260 миллионов рублей на создание ролевого экшена, посвящённого Смутному времени в России.

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Согласно описанию будущего проекта, выпустить который планируют к 2024 году, в центре его сюжета будет противостояние Дмитрия Пожарского, Кузьмы Минина, Юрия Милославского и собранного ими ополчения польским интервентам.

В основу проекта ляжет роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». В ИРИ считают, что данная игра при должном уровне реализации вполне может окупиться, однако уточняют, что проектов такого уровня, финансовые результаты которых можно бы было охарактеризовать как успех, в России пока не выходило.

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Важно отметить, что 260 миллионов рублей — это не весь бюджет игры, а лишь его часть. Как передаёт «Коммерсантъ», обычно ИРИ финансирует порядка половины бюджета проектов. Иными словами, реальная стоимость игры про Смутное время вполне может превышать полмиллиарда рублей. Что, по современным меркам, очень много и вполне может «тянуть» на AAA-статус.