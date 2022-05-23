О том, что Take-Two Interactive приобрела крупного разработчика мобильных игр Zynga, нам известно ещё с начала этого года. Процедура, однако, непростая, требующая массы утверждений и одобрений со стороны надзорных органов. Сегодня вся юридическая волокита закончилась, и руководство Zynga с нескрываемым чувством гордости объявило о том, что отныне компания формально включена в состав Take-Two.
реклама
Сумма сделки составила $12,7 млрд, что на сегодняшний день является одной из крупнейших сумм в истории игровой индустрии.
За что Take-Two выложила такую круглую сумму? За франшизу FarmVille, проекты Zynga Poker и некоторые другие. Если все эти названия вам ни о чём не говорят, не расстраивайтесь: это нормально.