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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Крупный разработчик мобильных игр Zynga формально стал частью Take-Two Interactive
Сделка завершилась.
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О том, что Take-Two Interactive приобрела крупного разработчика мобильных игр Zynga, нам известно ещё с начала этого года. Процедура, однако, непростая, требующая массы утверждений и одобрений со стороны надзорных органов. Сегодня вся юридическая волокита закончилась, и руководство Zynga с нескрываемым чувством гордости объявило о том, что отныне компания формально включена в состав Take-Two.

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Сумма сделки составила $12,7 млрд, что на сегодняшний день является одной из крупнейших сумм в истории игровой индустрии.

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За что Take-Two выложила такую круглую сумму? За франшизу FarmVille, проекты Zynga Poker и некоторые другие. Если все эти названия вам ни о чём не говорят, не расстраивайтесь: это нормально.

#take-two interactive #zynga
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