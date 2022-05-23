Обновлённая демоверсия, если что.

Шутер Trepang2, вдохновлённый классическим F.E.A.R., в скором времени получит новую демоверсию. Старая, напомним, была собрана и выпущена ещё в 2019 году. За это время проект получил множество важных правок, технических улучшений и геймплейных «плюшек», поэтому запрос на выпуск новой «демки» у игроков был.

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Релиз обновлённой демоверсии Trepang2 должен состояться уже в следующем месяце, скачать её можно будет с 13 июня в рамках фестиваля «Играм быть» в Steam. О контенте обновлённого «пробника» шутера пока подробностей нет, но до 13 числа разработчики всё обязательно опубликуют.

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Напомним, Trepang2 считается продолжателем идей оригинальной F.E.A.R. Замедление времени, буйство спецэффектов, бесконечные офисы и умные противники — всё это на месте. Релиз шутера должен состояться в течение 2022-го года в Steam.