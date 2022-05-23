Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Демоверсия шутера Trepang2, вдохновлённого оригинальным F.E.A.R., выйдет в следующем месяце
Обновлённая демоверсия, если что.
анонсы и реклама
3050 Gigabyte Gaming дешевле 40 тр
3 вида RTX 3050 заметно дешевле 40 тр
3070 Ti за копейки - надо брать
-47% на 3080 Gigabyte Aorus
В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400
-30% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
RTX 3080 за 80 тр в Регарде

Шутер Trepang2, вдохновлённый классическим F.E.A.R., в скором времени получит новую демоверсию. Старая, напомним, была собрана и выпущена ещё в 2019 году. За это время проект получил множество важных правок, технических улучшений и геймплейных «плюшек», поэтому запрос на выпуск новой «демки» у игроков был.

реклама

Релиз обновлённой демоверсии Trepang2 должен состояться уже в следующем месяце, скачать её можно будет с 13 июня в рамках фестиваля «Играм быть» в Steam. О контенте обновлённого «пробника» шутера пока подробностей нет, но до 13 числа разработчики всё обязательно опубликуют.

анонсы и реклама
RTX 3070 за 80тр в Ситилинке
RTX 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке
RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде
3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену
3080 Ti дешевле 120 тр в XPERT.RU
<b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр
в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf
RTX 4000 в продаже за 100тр
3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU
3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке

Напомним, Trepang2 считается продолжателем идей оригинальной F.E.A.R. Замедление времени, буйство спецэффектов, бесконечные офисы и умные противники — всё это на месте. Релиз шутера должен состояться в течение 2022-го года в Steam.

#trepang2 #trepang studios #team17 digital
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Геймплейный ролик Trepang2 демонстрирует любовь разработчиков к F.E.A.R.: офисы, кровь, умные противники и замедление времени
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ТОП-10 ошибок при выборе и приобретении комплектующих для игрового ПК
77
Сравниваем цены на комплектующие в РФ и РБ и ищем разницу
53
Выбираем материнскую плату LGA1700 под 12-поколение процессоров Intel
55
Тестирование скорости запуска системы с видеокартами от AMD и NVIDIA
25
10 опасных ошибок при сборке компьютера, которые могут повредить ваши комплектующие
17
Видеокарта Radeon RX 6600 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
10
Мои впечатления от игры Dragon Age: Origins. Часть четвертая заключительная
+
Морбиус - ты темный демон ночи, Луна скрывает облик твой
12
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402Z)
+

Сейчас обсуждают

Dobpelkopf
16:38
Примитив
Нейросеть научили генерировать "пацанские цитаты"
mishika
16:36
Овера окончательно стали подтиркой шитлинка.
10 опасных ошибок при сборке компьютера, которые могут повредить ваши комплектующие
VRoman
16:35
И ей это удаётся. У мобильных Зен3 нет проблем с потреблением и поеданием батареи
AMD отгрузила около 70 млн процессоров в исполнении Socket AM4
Test Test
16:33
А вот этот тоже говно? DEEPCOOL DQ750 [DQ750-M-V2L]
10 опасных ошибок при сборке компьютера, которые могут повредить ваши комплектующие
NeoFart
16:30
Сегодня как раз принесли такое чудо! Купил "мальчик" 40 лет по совету друзей, B450+Ryzen 5 5600G. А оно не запускается! И вот дилемма, в теории должно работать, но что бы работало нужно перепрошить би...
Выбираем материнскую плату LGA1700 под 12-поколение процессоров Intel
Saturianin
16:28
На али 13700 руб через киви.
Новые видеокарты AMD RX 6400 появились в российских магазинах - смотрим цены
Я против войны
16:25
Всё величие России в запасах старья, раз резервированного из советских складских запасах. Всё величие сдулось. Украина, вперёд!
США готовы военным путем защищать Тайвань
Россиянин
16:23
Это пародия на заглота-гавнюка.
США готовы военным путем защищать Тайвань
Iruil
16:22
Скайнет решил создать свой ВМФ.
SCMP: Китай представил беспилотный авианосец с искусственным интеллектом
Россиянин
16:22
В Киеве выставили на пока сожжённую бронетехнику фашистов. Контраст не передаваемый! https://charter97.org/ru/news/2022/5/23/469074/
США готовы военным путем защищать Тайвань
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем