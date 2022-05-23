К сожалению, вспоминая прошлые релизы, звучит правдоподобно.

Недавно Bethesda объявила о том, что её потенциально прекрасная космическая RPG Starfield не выйдет в свет в «волшебную» дату 11.11.22. Вместо этого релиз отложили до первой половины 2023-го. Объяснять причины произошедшего в студии не стали, ну а там, где молчат официальные разработчики, на связь всегда выходят инсайдеры.

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Так, инсайдер King Cast, ссылаясь на свои близкие к Bethesda источники, сообщил, что причина переноса релиза Starfield кроется в проблемах, с которыми студия столкнулась при работе с новой версией своего движка Creation Engine. Во-первых, как передаёт инсайдер, на самом деле речь идёт не о второй версии Creation Engine, а о модифицированной первой, в которой в основном провели нечто вроде косметического ремонта.

Во-вторых, морально устаревший Creation Engine плохо взаимодействует с механикой полёта на космических кораблях, в результате чего данный элемент геймплея теряет убедительность и, как следствие, способность завлечь игрока. Релиз, соответственно, перенесли, чтобы как-то решить сложившиеся проблемы.

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Есть, впрочем, во всей этой истории и положительный аспект. По словам инсайдера, Starfield с технической точки зрения будет так похожа на Skyrim, что моддеры будут чувствовать себя в нём как рыба в воде. Инсайдер не берётся сказать, был ли консерватизм Bethesda в плане выбора движка связан именно с этим обстоятельством. Игры Bethesda действительно обладают гигантским и преданным мод-сообществом, и терять бесплатный контент, продлевающий проектам жизнь, было бы недальновидно.