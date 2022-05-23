Также создатели магазина перечислили наиболее популярные приложения.

Ровно неделю назад в России заработал NashStore — отечественный магазин мобильных приложений для устройств под управлением Android. За этот период в сервисе набралась статистика, которой его создатели поспешили поделиться со СМИ. Как сообщается, за первую неделю в NashStore зарегистрировались 657 тысяч пользователей.

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Кроме того, разработчики добавили в сервис более пяти тысяч мобильных приложений. Большая часть из них сейчас проходит модерацию, а всего на сегодняшний день конечным пользователям доступны более полутора тысяч приложений.

Самым популярным приложением в NashStore стал электронный справочник «2ГИС» со 110 тысячами загрузок, следом за ним приложение Rutube с 68 тысячами загрузок, ну и на третьем месте — «Почта России» с 63 тысячами. Следом идут мобильные приложения различных банков.

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Важно помнить, что NashStore распространяет приложения исключительно для Android-устройств. Так уж сложилось, что операционная система iOS вследствие своей закрытости и «заботы о безопасности» разрешает устанавливать приложения только через Apple App Store. В котором теперь нет массы необходимых россиянам приложений, в том числе банковских. Если Apple оперативно не возьмётся за голову, то в перспективе вся эта вакханалия станет одной из основных причин резкого падения спроса на «яблоки» в России.