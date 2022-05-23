И вероятность этого достаточно высока.

Изначально предполагалось, что ролевой боевик Forspoken поступит в продажу 24 мая, то есть, завтра, однако некоторое время назад разработчики признали, что столь оптимистичным планам не суждено было сбыться, и отложили релиз аж до 11 октября. Аргументация у студии Luminous Productions была предельно неоригинальной: чтобы проект предстал перед нами в лучшем виде, на его создание требуется дополнительное время.

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Всё бы ничего, но некоторые пессимистично (а пессимист — это, как известно, хорошо информированный оптимист) настроенные инсайдеры считают, что это не последний перенос релиза Forspoken. Так, инсайдер Ник Бейкер, информация которого обычно с поразительной точностью сбывается, полагает, что издательство Square Enix, которое последнее время испытывает трудности с хорошими играми, может ещё раз отложить запуск Forspoken, чтобы релиз прошёл без сучка и задоринки.

По словам Бейкера, в первую очередь Square Enix хочет снять сливки с релиза Final Fantasy XVI, и если новая часть «финалки» будет готова к выходу в этом году, то Forspoken отложат ещё на несколько месяцев, дабы не сталкивать мастодонта с новичком, чего второй может попросту не пережить.

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Стоит отметить, что подобная политика вполне имеет право на существование: примеров, когда менее известный проект терялся посреди громких релизов, в индустрии хватает. Одним из самых ярких из них является релиз Titanfall 2, который Electronic Arts то ли случайно, то ли намеренно «впихнула» в промежуток между запусками новых игр серий Call of Duty и Battlefield.