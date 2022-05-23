Браузерная версия популярной онлайн-игры EVE Online, представляющая геймерам доступ к основному аккаунту и дающая возможность отследить все нужные показатели, стала доступна всем желающим. Ранее, напомним, EVE Anywhere (так называется адаптированный под браузеры клиент) был доступен только обладателям подписки Omega.
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Браузерная версия EVE Online разработана совместно с Intel и предоставляет игрокам возможность зайти в популярную космическую MMO через Edge, Safari, Chrome и Firefox. Услуга не бесплатная: за 24 нахождения в игре, запущенной через браузер, нужно заплатить 30 PLEX (около $1,5). Также нужно понимать, что EVE Anywhere доступна не во всех странах, а для её корректной работы нужно иметь стабильное соединение со скоростью не менее 25 Мбит/c. Имеются и определённые ограничения по доступности серверов, но эту проблемы разработчики собираются устранить в будущем.
Все технические ограничения EVE Anywhere очень легко объясняются внутренним устройством этого сервиса — речь идёт об облачной версии полноценной EVE Online, поэтому для её работы и обслуживания требуются дополнительные средства.