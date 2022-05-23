Информацию обнародовали в рамках конференции по импортозамещению.

Госкорпорация «Росатом» планирует полностью перейти на отечественную операционную систему Astra Linux до конца 2024 года. Соответствующую информацию обнародовали журналисты сетевого издания CNews. В течение следующих двух с половиной лет представители госкорпорации планируют переоснастить до 130 тысяч рабочих мест по всей стране.

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Новость о переводе «Росатома» на Astra Linux была впервые представлена в рамках конференции «Импортозамещение ПО: время возможностей» заместителем директора госкорпорации по информационным технологиям Ильёй Холкиным.

Илья Холкин отметил, что цель компании — провести миграцию 120-130 тысяч рабочих мест в единое информационное пространство. Предполагается, что на Astra Linux будут переведены более 300 предприятий «Росатома» по всей стране. На данный момент с упомянутой выше ОС работает около 20 тысяч сотрудников госкорпорации, что составляет чуть больше 20 % всех её рабочих мест. До конца текущего года планируется «импортозаместить» ещё 50 тысяч рабочих мест.

Также Илья Холкин добавил, что «Росатом» столкнулась со сложностями при интеграции инженерного ПО в «новый импортозамещённый ИТ-ландшафт».

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«Сейчас мы активно работаем с производителями, вендорами программного обеспечения в части его адаптации под новые условия, под новую архитектуру, под новые операционные системы, чтобы максимально плотно интегрировать это программное обеспечение в наши внутренние отраслевые ИТ-решения», — объяснил замдиректора.