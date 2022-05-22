Потому что это правильно: работать надо, а не развлекаться.

Студия Creative Assembly долго без дела не сидит, выпуская в среднем по одной относительно масштабной игре в год. В текущем году коллектив уже выпустил Total War Warhammer III, и хотя проект получил крайне неоднозначные пользовательские оценки, разработчики уже приступили к активному производству своего следующего творения. Которым, судя по первым донесениям, станет проект в некой новой крупной франшизе.

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Подробностей проекта пока нет, но из предыдущих сведений касательно работы Creative Assembly следует, что его действие развернётся в научно-фантастической вселенной, в которой особняком будет стоять тема освоения космоса. Согласно разделу вакансий студии, ей сейчас требуются специалисты, которые бы были знакомы с Unreal Engine, и, особенно, с его пятой номерной версией, поскольку именно на основе этого суперсовременного движка от Epic Games и создаётся новинка.

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Стоит отметить, что игроки уже много лет ждут от Creative Assembly не очередных проектов по Total War, которых уже, откровенно признаться, наблюдается Total’ный переизбыток, а сиквела Alien Isolation про приключения Аманды Рипли на борту космической станции с шастающим по ней «идеальным организмом».