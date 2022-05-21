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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Выход первого дополнения для стратегии The Riftbreaker отложили до июля
Кто бы сомневался.
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Мало для кого секрет, что нынешняя игровая индустрия неспособна выпускать игры сразу в первоначально обозначенный срок. Обязательно случается перенос релиза, а то и не один, и каждый раз нам объясняют, что это решение было необходимым и принималось исключительно из добрых побуждений. Только неделю назад разработчики стратегии The Riftbreaker сообщили, что первый аддон Metal Terror для их творения поступит в продажу 30 мая, как теперь нас уведомили о том, что планы изменились.

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Теперь дополнение рассчитывают выпустить в июле, теперь уже без конкретной даты. По словам разработчиков, данное решение было для них трудным, но необходимым. Дело в том, что в ходе последней проверки выяснилось, что дополнение изобилует фатальными ошибками, с которыми его просто нельзя выпускать в продажу, а успеть к тридцатому мая девелоперы никак не смогут. Дополнение внедряет в The Riftbreaker огромное количество новых механик, что вызывает трудности при осуществлении их взаимодействий как между собой, так и с уже присутствующими в игре механиками.

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Понять желание разработчиков перестраховаться нетрудно: The Riftbreaker получила высоченные пользовательские оценки, и падать лицом в грязь, теряя преданных поклонников, было бы в высшей степени легкомысленно. Как говорится, тише едешь — дальше будешь, а поспешишь — людей насмешишь. И это многим представителям игровой индустрии следует уяснить это правило; желательно, на чужом опыте, примеров которого предостаточно.

#the riftbreaker
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