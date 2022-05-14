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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Стратегия The Riftbreaker в конце мая получит первое дополнение
Фанатов игры ждёт «металлический террор».
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Вышедшая осенью прошлого года стратегия The Riftbreaker получила тёплые отзывы пользователей, поэтому вполне закономерен и естественен тот факт, что представители студии EXOR отвечают на это взаимностью и пополняют игру свежим контентом. В частности, стало известно о том, что первое крупное дополнение для проекта поступит в продажу уже 30 мая.

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Аддон называется Metal Terror, и в его состав включён совершенно новый биом — «Металлическая Долина» (Metallic Valley), новый сценарий для режима выживания, несколько новых видов существ, разнящихся от безобидных травоядных до кровожадных хищников. Также появятся новые технологии, виды оружия, огромное количество полезных и нужных исправлений, и многое другое.

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Во сколько обойдётся дополнение, пока неясно. Но поскольку EXOR, в отличие от своих многих крупных, но крайне недальновидных коллег, продолжает работать в России, скоро мы это узнаем.

#the riftbreaker
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