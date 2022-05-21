И справедливо назвали игры одним из видов искусства.

В настоящее время Atomic Heart про альтернативный СССР является самой ожидаемой и амбициозной игрой от отечественного производителя. Когда точно состоится релиз, до сих пор толком неизвестно, но зато представители студии Mundfish подсчитали, сколько главного ресурса, а именно времени, уже было вложено в создание проекта.

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Несмотря на то, что анонс Atomic Heart состоялся в 2018 году, её производство началось годом ранее, и на сегодняшний день продолжается уже пять лет. В течение этих пяти лет, по словам разработчиков, команда, состоявшая первоначально из шестидесяти человек, а затем возросшая до ста двадцати человек, работала в среднем по двадцать два дня в месяц по восемь часов в день. Если всё как следует перемножить, то получится, что количество затраченных на производство Atomic Heart человеко-часов уже перевалило за 633 000.

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Столь большой и кропотливый труд по итогу обеспечивает Atomic Heart несколькими десятками часов игрового процесса. Иными словами, на каждый час игрового контента приходится в среднем по 10—60 тысяч (в зависимости от того, что Mundfish считает «десятками») человеко-часов труда разработчиков. Логичный вывод представителей студии — это что игры являются одним из видов искусства.