Вместо заявленного ранее конца мая.

В своё время разработчики динамичной гонки с элементами экшена Redout 2 заявили, что их игра поступит в продажу 26 мая. Естественно, современная игровая индустрия, которая уже напрочь забыла, что такое назвать дату один раз и исполнить обещание, не могла в очередной раз не подвести нас как потребителей: Redout 2 выйдет тремя неделями позже — 16 июня. Об этом сообщили авторы игры в своём официальном Twitter.

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В подробности причин принятия ими такого решения авторы решили не вдаваться, заявив лишь, что «самая быстрая гоночная игра во вселенной» требует дополнительного производственного времени. Рискнём предположить, что в преддверии релиза в Redout 2 были обнаружены фатальные ошибки, выпускать игру с которыми не представляется возможным.

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Релиз проекта запланирован на всех целевых платформах, включая консоли прошлого поколения и даже гибридную консоль Nintendo Switch.