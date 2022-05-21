Хотя вокруг Star Citizen и её возможности добраться до полноценного релиза в игровом сообществе витает беспрецедентный объём скептицизма, разработчики не теряют желания доказывать людям обратное. Так, со вчерашнего вечера в данном потенциально перспективном и в высшей степени амбициозном космосиме проходит очередной период бесплатного доступа.
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Акция стартовала в рамках внутриигрового события Invictus Launch Week и позволяет всем желающим оценить текущую рабочую версию Star Citizen. Цель у данного события, по большому счёту, одна: убедить сообщество в том, что проект развивается, становится богаче на контент и заметно качественнее.
По состоянию на начало мая объём собранных на производство Star Citizen средств составил $455 миллионов. Крис Робертс же уверен, что до конца года этот показатель перевалит за $500 миллионов.