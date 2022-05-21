Мы уже сбились со счёту, какой раз.

Хотя вокруг Star Citizen и её возможности добраться до полноценного релиза в игровом сообществе витает беспрецедентный объём скептицизма, разработчики не теряют желания доказывать людям обратное. Так, со вчерашнего вечера в данном потенциально перспективном и в высшей степени амбициозном космосиме проходит очередной период бесплатного доступа.

реклама

Акция стартовала в рамках внутриигрового события Invictus Launch Week и позволяет всем желающим оценить текущую рабочую версию Star Citizen. Цель у данного события, по большому счёту, одна: убедить сообщество в том, что проект развивается, становится богаче на контент и заметно качественнее.

анонсы и реклама 3070 Ti за копейки - надо брать RTX 3070 за 80тр в Ситилинке RTX 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке 3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену <b>RTX Ti 3070 дешевле 90 тр</b> в XPERT.RU 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400 3070 Ti MSI Gaming - 82тр в XPERT.RU 3060 Ti Aorus Elite - 61тр в XPERT.RU в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf 3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке 3060 Ti от 50 тр в XPERT.RU

По состоянию на начало мая объём собранных на производство Star Citizen средств составил $455 миллионов. Крис Робертс же уверен, что до конца года этот показатель перевалит за $500 миллионов.