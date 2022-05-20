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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы Age of Empires III Definitive Edition рассказали о новом режиме «Магнат» про экономическое превосходство
Добиваться своего можно и так называемой мягкой силой.
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На следующей неделе Age of Empires III Definitive Edition пополнится свежим аддоном под названием Knights of the Mediterranean. Дополнение добавит в игру две новых цивилизации — Италию и Мальту — и специальный игровой режим под названием «Магнат» (Tycoon). Что входит в цели данного режима и как их достигать, разработчики рассказали в свежем видеоролике.

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В рамках режима «Магнат» игроки руководствуются не идеей физического уничтожения оппонентов путём создания более совершенной и крупной военной силы, а развитием экономики. В начале матча создатель партии выставляет целевое число игровых очков, которые необходимо заработать, чтобы стать победителем партии. Очки зарабатываются путём сбора ресурсов, строительства зданий, исследования технологий и продвижения по новым эпохам.

Также огромную роль будут играть временные задания, выполнение которых будет даровать вам определённое количество игровых очков. Условно: игра попросит вас в течение пяти минут собрать две тысячи единиц дерева, и в случае достижения результата вы получите обозначенную награду. Выполнив задание вторым или третьим по счёту, награда экспоненциально уменьшается.

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Боевые юниты в «Магнате» создавать можно, но по правилам режима они со временем теряют запас здоровья — как ополченцы-минитмены — и, как следствие, не годятся для наступательных операций. Охрана поселенцев — вот и вся их задача, и то крайне недолговременная.

#age of empires iii definitive edition
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