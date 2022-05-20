Нежданно-негаданно вампирский «выживач» V Rising, поступивший в продажу всего три дня назад, оказался потрясающе популярным. Игра постоянно бьёт рекорды «онлайна», и по состоянию на момент написания данной заметки одновременно V Rising запустили свыше 95 тысяч пользователей Steam. Логично предположить, что продажи у проекта как минимум в несколько раз превышают показатели единовременного «онлайна», и вот, официальная информация о финансовых успехах поступила напрямую от разработчиков из студии Stunlock.
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Согласно официальным сведениям, число «вампирчиков», то есть, покупателей V Rising, перевалило за полмиллиона. Безусловно, иначе как потрясающим результатом это назвать нельзя, и нам кажется, что мы уже прекрасно знаем, кто будет лидером воскресного чарта продаж по итогам недели.
V Rising получила очень высокие пользовательские оценки. Игроки отмечают, что даже несмотря на статус ранней версии здесь все работоспособно и отличается огромными геймплейными возможностями. На сегодняшний день 87 % пользователей Steam рекомендуют проект к прохождению.