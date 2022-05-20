Несмотря на игровой процесс на ценителя, этих самых ценителей в Death Stranding набралось огромное количество. Достаточное для того, чтобы Хидео Кодзима задумался о работе над продолжением приключений Сэма Бриджеса. О том, что сиквел проекта действительно находится в производстве, сегодня стало известно из интервью Нормана Ридуса, подарившего свою внешность Сэму Бриджесу.
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По словам Ридуса, процесс захвата движений достаточно затратный по времени, и сейчас команда приступила к его осуществлению в отношении, как выразился актёр, «Death Stranding 2».
Оригинальная Death Stranding вышла осенью 2019-го на PlayStation и летом 2020-го — на PC. Спустя год до консолей добралась «режиссёрская» версия проекта, ну а в конце марта текущего года она же вышла на компьютерах. В общем, с релизами и их последовательностью у Death Stranding всё непросто, и хотелось бы верить, что в сиквеле Кодзима и компания избавят нас от неразберихи. В современной игровой индустрии всё должно быть синхронно и без каких бы то ни было эксклюзивных статусов.