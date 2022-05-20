Потому что уже очевидно, что в первой половине года релиз не состоится. Она (половина) уже почти прошла.

Одним из наиболее любопытных игровых проектов текущего года пока является космический хоррор The Callisto Protocol от создателя Dead Space Глена Скофилда. Точной даты выхода игры пока нет, однако недавние публикации позволяли предположить, что уже совсем скоро разработчик заветной информацией всё же поделится. Раньше него, однако, на связь вышло издательство Krafton, в отчёте которого содержится упоминание второй половины текущего года как «окна» релиза The Callisto Protocol.

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Первые подробности проекта должны появиться в Сети уже на следующей неделе вслед за публикацией соответствующего превью-материала издания Game Informer.

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Что же касается отчёта Krafton, то в нём содержится и другая любопытная информация, а именно: издательство называет The Callisto Protocol игрой AAAA-класса (Quad A), заявляя о высочайшем уровне качества, максимальном соответствии жанру хоррора, а также отчётливыми экшен-механиками. По всей видимости, перед нами продукт, в который вложены баснословные деньги. Ну, а есть ли за этими деньгами что-то реальное, узнаем уже совсем скоро.