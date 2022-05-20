Обычно подобные проекты закрывают, чтобы не тратить на них ресурсы.

Выпущенная пару месяцев назад экшен-игра Babylon’s Fall от авторов NieR Automata стала чуть ли не первым и сразу же самым трескучим провалом за всю историю студии PlatinumGames: «онлайна» нет, решения в геймдизайне крайне сомнительные, графика — на большого ценителя. Обычно на подобных проектах стараются побыстрее поставить крест, прекратив их поддержку и отключив серверы, но PlatinumGames, видимо, верит в то, что когда-нибудь случится чудо, и её гадкий утёнок превратится в прекрасного лебедя.

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Чудес, конечно, в этой жизни не бывает, но студия всё же продолжит поддерживать своё творение. В частности, в перспективе в Babylon’s Fall стартует второй сезон, в рамках которого игроки получат доступ к новому оружию и смогут погулять по новым локациям. Вдобавок PlatinumGames намеревается изменить получивший массу негативных отзывов визуальный стиль проекта.