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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Несмотря на полный провал Babylon’s Fall продолжит поддерживаться разработчиками
Обычно подобные проекты закрывают, чтобы не тратить на них ресурсы.
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Выпущенная пару месяцев назад экшен-игра Babylon’s Fall от авторов NieR Automata стала чуть ли не первым и сразу же самым трескучим провалом за всю историю студии PlatinumGames: «онлайна» нет, решения в геймдизайне крайне сомнительные, графика — на большого ценителя. Обычно на подобных проектах стараются побыстрее поставить крест, прекратив их поддержку и отключив серверы, но PlatinumGames, видимо, верит в то, что когда-нибудь случится чудо, и её гадкий утёнок превратится в прекрасного лебедя.

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Чудес, конечно, в этой жизни не бывает, но студия всё же продолжит поддерживать своё творение. В частности, в перспективе в Babylon’s Fall стартует второй сезон, в рамках которого игроки получат доступ к новому оружию и смогут погулять по новым локациям. Вдобавок PlatinumGames намеревается изменить получивший массу негативных отзывов визуальный стиль проекта.

#platinumgames #babylons fall
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