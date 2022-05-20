Можно только пожелать удачи. И чуда.

Еще одна RTX 3070 за почти 70тр

Еще одна RTX 3070 за почти 70тр

Вскоре после начала известных событий украинская студия GSC Game World объявила о том, что работа над S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl отошла на второй план. Впоследствии по Сети гуляли слухи о передислокации коллектива в Чехию, подальше от боевых действий, однако представители студии отказывались комментировать данные донесения. Теперь же комьюнити-менеджер GSC коротко, но ёмко прокомментировал статус работы над сиквелом.

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На официальном Discord-канале франшизы один из участников обсуждения задал разработчикам вопрос касательно состояния работы над S.T.A.L.K.E.R. 2, на что комьюнити-менеджер ответил просто, но весьма ёмко: «Работаем!».

Стоит отметить, что в России S.T.A.L.K.E.R. 2 продаваться (по крайней мере, официально) не будет: GSC с помпой ушла с российского рынка, отказавшись поставить даже уже предзаказанные физические издания игры. Ранее предзаказанные цифровые версии работать будут, но дальнейшие покупки игры в России заблокированы.

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Релиз пока ещё назначен на 8 декабря на PC и Xbox, но мы вообще ни капельки не удивимся, если его отложат.