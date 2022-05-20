На самом деле, полноценный анонс случится чуточку позднее.

Еще одна RTX 3070 за почти 70тр

Еще одна RTX 3070 за почти 70тр

Разработчики из украинской студии Frogwares анонсировали свою новую игру, которая получила название Project Palianytsia. Этот проект, скорее всего, будет разрабатываться на средства мегагранта, недавно полученного Frogwares от компании Epic Games.

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Авторы позиционируют Project Palianytsia как мистический триллер, который должен понравиться поклонникам The Sinking City и Sherlock Holmes. Полноценный анонс игры состоится в ближайшее время, тогда же должны подоспеть первые подробности. А сейчас у нас в распоряжении есть только несколько концепт-артов.

Frogwares дала понять, что Project Palianytsia будет довольно линейной игрой — свободы и духа открытого мира прошлых проектов студии здесь будет поменьше. Тут всё объясняется достаточно просто: разработчики экономят ресурсы гранта и не могут себе пока позволить заняться реализацией сложных концепций.

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Мы сейчас не знаем ни целевых платформ новой игры, ни даже приблизительной даты выхода. Есть только несколько изображений и немного странное название.