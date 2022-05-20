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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Анонсирован Project Palianytsia — мистический триллер от украинской студии Frogwares
На самом деле, полноценный анонс случится чуточку позднее.
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Разработчики из украинской студии Frogwares анонсировали свою новую игру, которая получила название Project Palianytsia. Этот проект, скорее всего, будет разрабатываться на средства мегагранта, недавно полученного Frogwares от компании Epic Games.

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Авторы позиционируют Project Palianytsia как мистический триллер, который должен понравиться поклонникам The Sinking City и Sherlock Holmes. Полноценный анонс игры состоится в ближайшее время, тогда же должны подоспеть первые подробности. А сейчас у нас в распоряжении есть только несколько концепт-артов.

Frogwares дала понять, что Project Palianytsia будет довольно линейной игрой — свободы и духа открытого мира прошлых проектов студии здесь будет поменьше. Тут всё объясняется достаточно просто: разработчики экономят ресурсы гранта и не могут себе пока позволить заняться реализацией сложных концепций.

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Мы сейчас не знаем ни целевых платформ новой игры, ни даже приблизительной даты выхода. Есть только несколько изображений и немного странное название.

#project palianytsia
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