Журналисты издания «Коммерсантъ» узнали детали подготовленного Минцифры проекта федерального закона о магазине приложений RuStore для мобильных устройств.
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В соответствии с готовящимся проектом закона, оператором платформы назначена VK (что и так очевидно), а министерство составит перечень разработчиков, которые будут адаптировать приложения под RuStore.
Помимо этого, данный маркетплейс включат в перечень программ, обязательных для предустановки на смартфоны и планшеты. Как считают эксперты, на фоне официального ухода из РФ крупнейших поставщиков компьютерной техники (Apple, Dell, Asus, Lenovo и других), а также введения параллельного импорта реализовать все требования будет очень сложно.
Отечественный магазин мобильных приложений RuStore под управлением «ВКонтакте» нужно будет предустанавливать «на технически сложные устройства», заявил глава Минцифры Максут Шадаев на Российском интернет-форуме (РИФ). Принципы работы RuStore определит министерство, уточнил он. Также стало известно, что 13 мая Минцифры уже внесло в правительство соответствующий проект федерального закона о российском магазине приложений для мобильных устройств.
Когда RuStore «достигнет определенной стадии зрелости», его библиотека обязательно пополнится программами из реестра отечественного софта, который курирует Минцифры.