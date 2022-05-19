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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Epic Games Store стартовала мегараспродажа с купонами и большими скидками — акция продлится почти месяц
По нормальным ценам можно урвать много всего интересного.
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Буквально несколько часов назад Epic Games пообещала, что в 18:00 по московскому времени в её магазине игр стартует ставшая уже традиционной мегараспродажа. Указанный час настал, громадное количество игр со скидками предстали перед нашими глазами. Акция масштабна не только числом игр-участниц, но и размерами скидок, которые можно будет дополнительно увеличить с помощью скидочных купонов.

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Чтобы получить купон, достаточно просто проследовать на страницу мегараспродажи и нажать на заветную кнопку. Дальнейшие купоны можно получить, оформляя покупки на соответствующие условиям акции игры. Что даёт купон? Дополнительную скидку в размере 25 % на игру или набор игр в корзине стоимостью не меньше 899 рублей. Купоны можно использовать только для покупок уже вышедших игр: предзаказы, дополнения, сезонные абонементы, внутриигровые покупки — всё это не входит в перечень товаров, на которые распространяется действие купона.

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Распродажа в Epic Games Store продлится почти месяц — до 16 июня, 18:00 по московскому времени. Важно понимать, что Epic Games Store сейчас является единственным крупным сервисом цифровой дистрибуции игр, где ещё можно без лишних проблем приобретать игры привычными способами. Остальные сервисы либо нарочно вставили россиянам палки в колёса, либо ссылаются на проблемы с банковскими переводами.

#epic games #epic games store
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