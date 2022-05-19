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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
CDPR выпустит обновлённые версии The Witcher 3 в конце этого года
Неопределённость стала чуть менее неопределённой.
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В своё время CD Projekt RED анонсировала так называемые некстгенные версии The Witcher 3 Wild Hunt. Их подготовка к релизу была сопряжена с трудностями, в результате которых мы эти визуально обновлённые версии культовой игры пока так и не увидели. В апреле студия сообщила, что откладывает их релиз на неопределённый срок, и вот, спустя месяц, в день рождения третьей номерной части серии, разработчики сделали эту неопределённость чуть более определённой. Запуск усовершенствованных версий третьего «Ведьмака» планируют осуществить в четвёртом квартале текущего года, то есть, в период с октября по декабрь включительно.

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Чего конкретно нам следует ждать от обновлённых версий игры, пока толком неясно, но можно с большой долей вероятности предположить, что проект получит графический апдейт, благодаря которому студия рассчитывает оправдать, в сути, повторный релиз The Witcher 3 на консолях текущего поколения.

#cd projekt red #the witcher 3 wild hunt
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