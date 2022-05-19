Неопределённость стала чуть менее неопределённой.

В своё время CD Projekt RED анонсировала так называемые некстгенные версии The Witcher 3 Wild Hunt. Их подготовка к релизу была сопряжена с трудностями, в результате которых мы эти визуально обновлённые версии культовой игры пока так и не увидели. В апреле студия сообщила, что откладывает их релиз на неопределённый срок, и вот, спустя месяц, в день рождения третьей номерной части серии, разработчики сделали эту неопределённость чуть более определённой. Запуск усовершенствованных версий третьего «Ведьмака» планируют осуществить в четвёртом квартале текущего года, то есть, в период с октября по декабрь включительно.

реклама

анонсы и реклама 3050 Gigabyte Gaming дешевле 40 тр 3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену RTX 3070 за 80тр в Ситилинке RTX 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400 В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400 в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 200тр с началом в XPERT.RU 3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр -40% на 12700F в Ситилинке

Чего конкретно нам следует ждать от обновлённых версий игры, пока толком неясно, но можно с большой долей вероятности предположить, что проект получит графический апдейт, благодаря которому студия рассчитывает оправдать, в сути, повторный релиз The Witcher 3 на консолях текущего поколения.