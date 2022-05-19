Процесс, естественно, не молниеносный.

Как вам хорошо известно, нынешний год в игровой индустрии начался с оглушительно громкого заявления о том, что холдинг переходит под контроль подразделения Microsoft Gaming. Естественно, подобные приобретения — процесс небыстрый, и завершится он, если всё пойдёт по плану, до следующего лета (2023 года). Тем не менее, темпами осуществления сделки Microsoft вполне довольна, о чём президент компании Брэд Смит сообщил в беседе с изданием L’Echo.

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По словам Смита, компании подходят к решению поставленной задачи на высочайшем профессиональном уровне, и это, безусловно, требует времени, но для подобного рода сделок она продвигается достаточно быстро.

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Стоит отметить, что после завершения сделки, если её, конечно, одобрят антимонопольные органы, игровое подразделение Microsoft станет на несколько тысяч сотрудников больше и получит в своё распоряжение такие франшизы, как Call of Duty, StarCraft, WarCraft, Candy Crush, Diablo и многие другие.