Как вам хорошо известно, нынешний год в игровой индустрии начался с оглушительно громкого заявления о том, что холдинг переходит под контроль подразделения Microsoft Gaming. Естественно, подобные приобретения — процесс небыстрый, и завершится он, если всё пойдёт по плану, до следующего лета (2023 года). Тем не менее, темпами осуществления сделки Microsoft вполне довольна, о чём президент компании Брэд Смит сообщил в беседе с изданием L’Echo.
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По словам Смита, компании подходят к решению поставленной задачи на высочайшем профессиональном уровне, и это, безусловно, требует времени, но для подобного рода сделок она продвигается достаточно быстро.
Стоит отметить, что после завершения сделки, если её, конечно, одобрят антимонопольные органы, игровое подразделение Microsoft станет на несколько тысяч сотрудников больше и получит в своё распоряжение такие франшизы, как Call of Duty, StarCraft, WarCraft, Candy Crush, Diablo и многие другие.