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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Роботы и дворцы в сюжетном трейлере Steelrising от авторов GreedFall
Такая игра: в XVIII веке там роботы.
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Разработчики из студии Spiders не только объявили о том, что работают над GreedFall 2, которая, несмотря на название, станет приквелом к событиям оригинальной игры, но и продолжаю кропотливо трудиться над фантастическим проектом Steelrising. А чтобы мы не забыли о его существовании, авторы опубликовали специальный сюжетный видеоролик.

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В самом видео можно заменить нашу главную героиню — автоматона Эгиду, которая по просьбе Марии-Антуанетты положит конец правлению сошедшего с ума Людовика XVI. Чесать голову в попытках понять местную сюжетную линию не стоит: она повествует альтернативную историю Франции конца XVIII века, и является такой, какая она есть. Это надо понять и принять.

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Релиз Steelrising состоится восьмого сентября на актуальных платформах.

#spiders #steelrising
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DVM
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