Разработчики из студии Spiders не только объявили о том, что работают над GreedFall 2, которая, несмотря на название, станет приквелом к событиям оригинальной игры, но и продолжаю кропотливо трудиться над фантастическим проектом Steelrising. А чтобы мы не забыли о его существовании, авторы опубликовали специальный сюжетный видеоролик.
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В самом видео можно заменить нашу главную героиню — автоматона Эгиду, которая по просьбе Марии-Антуанетты положит конец правлению сошедшего с ума Людовика XVI. Чесать голову в попытках понять местную сюжетную линию не стоит: она повествует альтернативную историю Франции конца XVIII века, и является такой, какая она есть. Это надо понять и принять.
Релиз Steelrising состоится восьмого сентября на актуальных платформах.