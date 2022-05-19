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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Продажи стратегии Songs of Conquest в духе Heroes of Might and Magic превзошли самые смелые ожидания разработчиков
Как мало для успеха-то надо, оказывается.
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Около полутора недель назад в Steam в раннем доступе появилась стратегия Songs of Conquest, которую ещё во время анонса окрестили духовной наследницей «Героев Меча и Магии». Схожесть с культовой серией сыграла свою роль, в результате чего Songs of Conquest завоевала популярность, которую она, быть может, не вполне заслуживает. В частности, в свежей публикации в своём Steam-блоге разработчики сообщили, что полностью ошеломлены количеством людей, которые купили их проект.

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По словам разработчиков, они, конечно, предполагали, что Songs of Conquest будут покупать, но не рассчитывали, что в таких больших масштабах. Дело в том, что авторы воспринимают своё творение достаточно нишевым, и ни о каких рекордных продажах даже не помышляли, поэтому обрушившаяся на них реальность стала очень приятным сюрпризом.

Более того, огромную популярность получил сетевой режим Songs of Conquest. Это для разработчиков также стало сюрпризом, поскольку они в первую очередь позиционировали свой проект как одиночную игру. В связи с популярностью мультиплеера в него будут вноситься необходимые изменения на основе обратной связи с игроками. В частности, авторы рассматривают идею с внедрением системы одновременных ходов и работают над генератором случайных карт.

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Строго говоря, неясно, на какой результат рассчитывали представители студии Lavapotion, но то, что они называют ошеломляющими продажами, на практике выглядит очень скромно. Сами посудите: пиковое число игроков за последние сутки не дошло и до двух с половиной тысяч, в то время как количество отзывов в Steam насчитывает чуть меньше полутора тысяч. Да, игра хорошая, и отзывы у неё максимально тёплые, но финансовым успехом это назвать крайне трудно.

#songs of conquest
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