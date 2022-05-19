Возможно, напрасно.

Многие подробности пути Илона Маска (Elon Musk) к решению купить Twitter уже обсуждались накануне, но Bloomberg удалось добавить новых красок к этой картине. По данным агентства, ссылающегося на показания участников событий в документах американских регуляторов, вскоре после получения первичного предложения Маска совет директоров Twitter проголосовал против поиска альтернативных покупателей активов компании.

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Источник изображения: The Indian Times

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Действительно, на тот момент оценка капитализации на уровне $44 млрд и кажущаяся решимость покупателя довести дело до конца ослабляли бдительность руководства Twitter, которое к тому же опасалось длительных согласований и переговоров с прочими возможными инвесторами. Теперь же Илон Маск заявляет, что не будет покупать социальную сеть до тех пор, пока не получит внятного представления о количестве фальшивых учётных записей и ботов в аудитории Twitter. Возможно, вернуть Маску былую решимость могло бы снижение цены сделки, но совет директоров компании настаивает на сохранении первоначальных условий. Сейчас курс акций Twitter не превышает $37, а условия предварительной договорённости обязывают Маска и его компаньонов выкладывать по $54,2 за штуку.