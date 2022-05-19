Из них высокобюджетных, правда, абсолютное меньшинство, но всё же.

Еще одна RTX 3070 за почти 70тр

Еще одна RTX 3070 за почти 70тр

Продолжаем понемногу «ковырять» финансовый отчёт холдинга Embracer Group. Информационных поводов, достойных отдельных новостных заметок, компания подарила аж сразу три, и вот, этот будет третьим. В рамках отчёта руководство холдинга сообщило, что в стенах подконтрольных ему студий готовятся аж 223 (двести двадцать три) игровых проекта.

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Из этого числа 25 игр принадлежат к классу AAA, то есть, являются высокобюджетными проектами с расчётом на большую аудиторию. Выпустить все это невообразимое количество игр Embracer рассчитывает до конца 2025/2026 финансового года, или, если пользоваться «человеческим» календарём, то до 31 марта 2026 года включительно.

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В целом у Embracer всё замечательно: выручка за отчётный период составила $521,6 млн, что более чем вдвое превосходит результат за предыдущий отчётный период.