Продолжаем понемногу «ковырять» финансовый отчёт холдинга Embracer Group. Информационных поводов, достойных отдельных новостных заметок, компания подарила аж сразу три, и вот, этот будет третьим. В рамках отчёта руководство холдинга сообщило, что в стенах подконтрольных ему студий готовятся аж 223 (двести двадцать три) игровых проекта.
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Из этого числа 25 игр принадлежат к классу AAA, то есть, являются высокобюджетными проектами с расчётом на большую аудиторию. Выпустить все это невообразимое количество игр Embracer рассчитывает до конца 2025/2026 финансового года, или, если пользоваться «человеческим» календарём, то до 31 марта 2026 года включительно.
В целом у Embracer всё замечательно: выручка за отчётный период составила $521,6 млн, что более чем вдвое превосходит результат за предыдущий отчётный период.