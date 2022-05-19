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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Embracer планирует выпустить 223 игры до апреля 2026 года
Из них высокобюджетных, правда, абсолютное меньшинство, но всё же.
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Продолжаем понемногу «ковырять» финансовый отчёт холдинга Embracer Group. Информационных поводов, достойных отдельных новостных заметок, компания подарила аж сразу три, и вот, этот будет третьим. В рамках отчёта руководство холдинга сообщило, что в стенах подконтрольных ему студий готовятся аж 223 (двести двадцать три) игровых проекта.

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Из этого числа 25 игр принадлежат к классу AAA, то есть, являются высокобюджетными проектами с расчётом на большую аудиторию. Выпустить все это невообразимое количество игр Embracer рассчитывает до конца 2025/2026 финансового года, или, если пользоваться «человеческим» календарём, то до 31 марта 2026 года включительно.

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3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке
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В целом у Embracer всё замечательно: выручка за отчётный период составила $521,6 млн, что более чем вдвое превосходит результат за предыдущий отчётный период.

#embracer group #embracer
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