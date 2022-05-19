Для столь нишевого продукта данный результат можно назвать превосходным.

Еще одна RTX 3070 за почти 70тр

Еще одна RTX 3070 за почти 70тр

3070 Ti за копейки - надо брать

3070 Ti за копейки - надо брать

Циклопический по своим размерам холдинг Embracer Group в рамках своего финансового отчёта затронул и тему вышедшего в прошлую пятницу хоррор-боевика Evil Dead The Game. Выяснилось, что любителей игр по «Зловещим мертвецам» в мире насчитывается огромное количество, поскольку всего за пять дней продаж — до 18 мая включительно — проекту удалось преодолеть отметку в полмиллиона проданных экземпляров.

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Напомним, что Evil Dead The Game представляет собой сетевой боевик-«ужастик» с элементами коопервтивной игры. Главными героями выступают известные персонажи «Зловещих мертвецов», которым предстоит преодолевать невзгоды и выходить победителями из, казалось бы, самых неприятных ситуаций.

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Игра доступна на всех актуальных платформах, в то время как PC-версия является эксклюзивной для Epic Games Store.