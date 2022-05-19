Доступно пользователям iOS и Android.

Команда поддержки социальной сети «ВКонтакте» объявила о запуске «VK Мессенджер» — отдельного мобильного приложения для общения. Приложение уже доступно для iOS и Android.

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«VK Мессенджер» позволяет общаться с друзьями из соцсети «ВКонтакте» и контактами из телефонной книги. Пользователям также доступны групповые чаты на более чем 1000 человек, исчезающие сообщения , аудио- и видеозвонки без ограничений, а также возможность записывать аудиосообщения и читать их расшифровки, отправлять музыку, стикеры, фото, видео и истории, файлы размером до 2 Гбайт, переводить деньги и многое другое.

Марина Краснова, СЕО ВКонтакте:

«Каждый день пользователи ВКонтакте обмениваются миллиардами сообщений — это один из наиболее востребованных сервисов платформы. Мы фиксируем существенный рост активности в чатах и звонках, поэтому стремимся предоставить больше инструментов для общения. Новое приложение отвечает на запросы пользователей, которые предпочитают отдельные приложения для разных сценариев. На данный момент мобильный VK Мессенджер доступен в бета-версии и будет оперативно развиваться и получать новый функционал: новые возможности будут внедряться с учётом пожеланий и отзывов пользователей».

Пользователям «VK Мессенджера» доступны функции, которых нет в основном приложении VK. Есть возможность скрыть время последней активности, а также переписка в фандом-чатах. В последнем случае все сообщения будут пропадать спустя некоторое время.

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Наконец, мобильный «VK Мессенджер» поддерживает «тёмную тему» и предоставляет широкие возможности персонализации. Пользователь может настраивать оформление всего приложения и отдельных чатов, а также устанавливать фоны и менять размер шрифта. Участники переписки также могут архивировать неактуальные переписки и закреплять самые важные чаты в самом вверху списка.