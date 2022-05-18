В начале лета прошлого года группа самоотверженных энтузиастов объявила о работе над Fallout London — глобальной модификацией для четвёртой номерной части культовой франшизы. Время от времени авторы возвращались в эфир с различными новостями, ну а сегодня всё-таки решили опубликовать продолжительный видеоролик, львиная доля которого состоит из демонстрации игрового процесса модификации.
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Действие Fallout London разворачивается в XXIII веке в промежутке между событиями Fallout и Fallout 2 в конкретно измученной ядерным постапокалипсисом английской столице. Как заявляют авторы проекта, по своему масштабу и сюжетной продолжительности модификация примерно соответствует полноценному аддону к Fallout 4.
Следует всегда помнить, что перед нами фанатский проект, поэтому существует немалая вероятность того, что он либо никогда не доживёт до релиза в принципе, либо доберётся до него, когда это уже будет неактуально. Во всех подобных творениях самое трагичное — это вечно растущие амбиции моддеров, «мощности» которых не соответствуют планам.