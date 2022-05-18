Непосредственно геймплея там чуть меньше 18-ти минут, но он есть, и его много

В начале лета прошлого года группа самоотверженных энтузиастов объявила о работе над Fallout London — глобальной модификацией для четвёртой номерной части культовой франшизы. Время от времени авторы возвращались в эфир с различными новостями, ну а сегодня всё-таки решили опубликовать продолжительный видеоролик, львиная доля которого состоит из демонстрации игрового процесса модификации.

реклама

Действие Fallout London разворачивается в XXIII веке в промежутке между событиями Fallout и Fallout 2 в конкретно измученной ядерным постапокалипсисом английской столице. Как заявляют авторы проекта, по своему масштабу и сюжетной продолжительности модификация примерно соответствует полноценному аддону к Fallout 4.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti за 80 тр в Ситилинке Цены 3070 идут к 70 тр - смотри -30% от цены 3060 - криптозима торжествует Несколько 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке -30% на Gigabyte Aorus 3080 из-за криптозимы 3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену -30% на RTX 3070 в Ситилинке 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400 3070 Ti дешевле 90 тр - цены рухнули в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 200тр с началом в XPERT.RU RTX 4000 в продаже за 116 590р -40% на 12700F в Ситилинке

Следует всегда помнить, что перед нами фанатский проект, поэтому существует немалая вероятность того, что он либо никогда не доживёт до релиза в принципе, либо доберётся до него, когда это уже будет неактуально. Во всех подобных творениях самое трагичное — это вечно растущие амбиции моддеров, «мощности» которых не соответствуют планам.