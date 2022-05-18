А хоть одна игра в этом мире обойдётся без отложенного релиза?

Другая 3070 Ti за 80 тр - пора брать

Другая 3070 Ti за 80 тр - пора брать

Помните про Test Drive Unlimited Solar Crown? А вот разработчики, как ни странно, помнят, однако вместо того, чтобы объявить о старте продаж проекта, сообщили прямо противоположное известие: релиз гонки задержится до следующего года. Без конкретики.

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Причина переноса релиза, впрочем, максимально предсказуема: по словам разработчиков, им нужно дополнительное время, чтобы сделать Test Drive Unlimited Solar Crown самым «отполированным» проектом за всё время существование франшизы Test Drive Unlimited. Удастся им это или нет, очевидно, узнаем только в 2023-м.

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Анонс проекта состоялся летом 2020 года. Местом действия станет большой и живописный остров, по трассам которого и будут проводиться гоночные заезды.