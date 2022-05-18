Battlefield 2042 признана как полный провал, в котором уже практически не осталось никакого «онлайна», однако EA и DICE по какой-то плохо понятной причине продолжают воспринимать проект как нечто вполне жизнеспособное. До такой степени, что продолжают держать проект на системе искусственного жизнеобеспечения и продолжают скармливать ему таблетки в виде живительных (по их мнению) обновлений.
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В частности, уже завтра, 19 мая, Battlefield 2042 получит обновление версии 4.1, в котором будет значительно снижена убойная сила турели Бориса, а Ангел больше не сможет раздавать союзникам бронепластины посредством своей сумки с припасами. Плейлист режима «Прорыв» на PC и консолях текущего поколения сократили со 128 до 64 игроков.
Первый мультиплеерный сезон игры запланирован к запуску в начале июня. Деталями с нами поделятся ближе к заветной дате.