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Новости Software Михаил Андреев
Первый мультиплеерный сезон в Battlefield 2042 стартует в начале июня
А завтра игру ждёт патч. В котором даже что-то изменилось.
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Battlefield 2042 признана как полный провал, в котором уже практически не осталось никакого «онлайна», однако EA и DICE по какой-то плохо понятной причине продолжают воспринимать проект как нечто вполне жизнеспособное. До такой степени, что продолжают держать проект на системе искусственного жизнеобеспечения и продолжают скармливать ему таблетки в виде живительных (по их мнению) обновлений.

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В частности, уже завтра, 19 мая, Battlefield 2042 получит обновление версии 4.1, в котором будет значительно снижена убойная сила турели Бориса, а Ангел больше не сможет раздавать союзникам бронепластины посредством своей сумки с припасами. Плейлист режима «Прорыв» на PC и консолях текущего поколения сократили со 128 до 64 игроков.

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Первый мультиплеерный сезон игры запланирован к запуску в начале июня. Деталями с нами поделятся ближе к заветной дате.

#electronic arts #dice #battlefield 2042
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Сергей Андросов
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Да иди ты нахуй со своими мегахешами и очень важным мнением, если тебе хватает Нокиа 3310, то не стоит всем навязывать свое мнение )
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Леди Яга
19:40
Очень надеюсь что скрепный яндекс наконец-то найдет тебе когда вышли 6ти ядерные камни для десктопов
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Sheshenbek
19:39
Пока ты там бедолага свой сенсор будешь пальцами елозить, я тебя с компа снесу. Но зато у тебя телефон за 100.000, засаленный от жира твоих вонючих пальцев
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Виталий Shokerxxx
19:38
вот и лицо амерского бизнеса.. как платить так сливается. а как стричь овец так первые..
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Sheshenbek
19:38
Да какая там пушка, Ты просто глупый. Или ты из этих дебилов которые играют в игры на телефоне? Ну тогда ещё ладно. Я ещё год назад говорил. Телефон дороже 10к, пустая трата денег.
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Виталий Shokerxxx
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