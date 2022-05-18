Видимо, один магазин хорошо, а два лучше.

Необходимость существования отечественного магазина софта и мобильных приложений назревала уже давно. Активные действия, однако, по обыкновению, начали осуществляться лишь после того, как Apple и Google на фоне событий, которые их касаться не должны, начали ставить палки в колёса российским пользователям и разработчикам на фоне того. Так на днях был официально запущен магазин NashStore, а сегодня VK при поддержке Минцифры объявили о скором запуске ещё одного сервиса — RuStore.

реклама

Формально о начале его разработки было объявлено в конце апреля, а сегодня представители VK в рамках участия на Российском интернет-форуме сообщили, что запуск бета-версии сервиса состоится уже через неделю — 25 мая.

Согласно заявлению руководителя VK Владимира Кириенко, RuStore будет создаваться и поддерживаться за счёт средств компании — государственного финансирования у него не будет. На текущий момент сервис может похвастать наличием в нём уже более сотни наиболее востребованных приложений. Что касается NashStore, то Минцифры полностью поддерживает конкуренцию на рынке магазинов приложений, от чего, как считают в министерстве, выиграют все.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti за 80 тр в Ситилинке Цены 3070 идут к 70 тр - смотри -30% от цены 3060 - криптозима торжествует Несколько 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке -30% на Gigabyte Aorus 3080 из-за криптозимы 3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену -30% на RTX 3070 в Ситилинке 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400 3070 Ti дешевле 90 тр - цены рухнули в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 200тр с началом в XPERT.RU RTX 4000 в продаже за 116 590р -40% на 12700F в Ситилинке

Важно понимать, что оба отечественных сервиса рассчитаны на Android-устройства. Продукция Apple вследствие закрытости операционной системы iOS не позволяет использовать отличные от App Store магазины приложений. Компания мотивирует это заботой о безопасности пользователей, но по факту просто создаёт монополию, со всеми вытекающими из этого последствиями.