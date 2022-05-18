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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
VK запустит свой магазин Android-приложений RuStore — бета-версия появится уже через неделю
Видимо, один магазин хорошо, а два лучше.
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Необходимость существования отечественного магазина софта и мобильных приложений назревала уже давно. Активные действия, однако, по обыкновению, начали осуществляться лишь после того, как Apple и Google на фоне событий, которые их касаться не должны, начали ставить палки в колёса российским пользователям и разработчикам на фоне того. Так на днях был официально запущен магазин NashStore, а сегодня VK при поддержке Минцифры объявили о скором запуске ещё одного сервиса — RuStore.

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Формально о начале его разработки было объявлено в конце апреля, а сегодня представители VK в рамках участия на Российском интернет-форуме сообщили, что запуск бета-версии сервиса состоится уже через неделю — 25 мая.

Согласно заявлению руководителя VK Владимира Кириенко, RuStore будет создаваться и поддерживаться за счёт средств компании — государственного финансирования у него не будет. На текущий момент сервис может похвастать наличием в нём уже более сотни наиболее востребованных приложений. Что касается NashStore, то Минцифры полностью поддерживает конкуренцию на рынке магазинов приложений, от чего, как считают в министерстве, выиграют все.

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Важно понимать, что оба отечественных сервиса рассчитаны на Android-устройства. Продукция Apple вследствие закрытости операционной системы iOS не позволяет использовать отличные от App Store магазины приложений. Компания мотивирует это заботой о безопасности пользователей, но по факту просто создаёт монополию, со всеми вытекающими из этого последствиями.

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