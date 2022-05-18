Асимметричный сетевой хоррор-боевик Dead by Daylight продолжает, подавая пример любой другой игре, активно развиваться. Так, представители студии Behaviour Interactive поведали о том, что следующая глава приключений в Dead by Daylight — «Корни ужаса» — стартует уже седьмого июня. По такому случаю разработчики опубликовали специальный видеоролик.
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В рамках «Корней ужаса» в игре появится новый персонаж-маньяк под любопытной кличкой Грязь. Уникальные способности Грязи позволяют данному персонажу неприятно воздействовать на выживших, а также видеть их ауры.
Новой выжившей стала Хэдди Каур, умеющая быстрее ремонтировать генераторы, эффективно ослеплять маньяка, а также ощущать присутствие убийцы, продумывая более выгодные пути отступления.
Нетерпеливые геймеры могут ознакомиться с нововведениями «Корней ужаса» уже сейчас в рамках тестового сервера.