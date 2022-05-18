Знаем мы, как подобные бравады обычно заканчиваются.

Формально релиз нового приключения Кратоса в лице God of War Ragnarok должен состояться в этом году на консолях PlayStation текущего и прошлого поколений. Как вы все хорошо знаете, обычно подобные бравады заканчиваются печально, но представители студии Santa Monica выглядят максимально уверенными в своих прогнозах, поэтому уже второй раз за месяц убеждают нас в том, что релиз таки состоится в 2022-м. Соответствующая информация была замечена на официальной Twitter-странице студии Sony Santa Monica.

реклама

К сожалению, до сих пор остаётся загадкой, на каком основании студия столь уверена в столь положительном исходе. С точки зрения простого игрока подобные заявления выглядят фантазиями: дело в том, что мы до сих пор не посвящены в сюжетную линию God of War Ragnarok, не знакомы с особенностями игрового процесса, а также не знаем, заглянет ли она в перспективе на PC. По сути, всё, что известно об игре — это то, что она есть.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti за 80 тр в Ситилинке Цены 3070 идут к 70 тр - смотри -30% от цены 3060 - криптозима торжествует Несколько 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке -30% на Gigabyte Aorus 3080 из-за криптозимы 3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену -30% на RTX 3070 в Ситилинке 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400 3070 Ti дешевле 90 тр - цены рухнули в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 200тр с началом в XPERT.RU RTX 4000 в продаже за 116 590р -40% на 12700F в Ситилинке

Очевидно, информация о проекте начнёт поступать уже летом или ближе к осени. Можно лишь предположить, что Santa Monica предпочитает не разглагольствовать, а спокойно работать. Вполне здравое решение: лишняя болтовня плохо сказывается на восприятии игр.