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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы God of War Ragnarok сохраняют уверенность в том, что им удастся выпустить игру в этом году
Знаем мы, как подобные бравады обычно заканчиваются.
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Формально релиз нового приключения Кратоса в лице God of War Ragnarok должен состояться в этом году на консолях PlayStation текущего и прошлого поколений. Как вы все хорошо знаете, обычно подобные бравады заканчиваются печально, но представители студии Santa Monica выглядят максимально уверенными в своих прогнозах, поэтому уже второй раз за месяц убеждают нас в том, что релиз таки состоится в 2022-м. Соответствующая информация была замечена на официальной Twitter-странице студии Sony Santa Monica.

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К сожалению, до сих пор остаётся загадкой, на каком основании студия столь уверена в столь положительном исходе. С точки зрения простого игрока подобные заявления выглядят фантазиями: дело в том, что мы до сих пор не посвящены в сюжетную линию God of War Ragnarok, не знакомы с особенностями игрового процесса, а также не знаем, заглянет ли она в перспективе на PC. По сути, всё, что известно об игре — это то, что она есть.

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Очевидно, информация о проекте начнёт поступать уже летом или ближе к осени. Можно лишь предположить, что Santa Monica предпочитает не разглагольствовать, а спокойно работать. Вполне здравое решение: лишняя болтовня плохо сказывается на восприятии игр.

#sony #god of war ragnarok #sony santa monica
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