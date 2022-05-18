Какую-то статистику Capcom опубликовать надо, но до «юбилейной» дело пока не дошло.

Другая 3070 Ti за 80 тр - пора брать

Другая 3070 Ti за 80 тр - пора брать

Ремейк Resident Evil 2 стал безусловным успехом Capcom: современная графика и технологическая база при сохранении духа оригинала действительно творят чудеса, в результате чего проект получил восторженные отзывы публики и, надо сказать, отлично продаётся. Спустя несколько дней после публикации квартального финансового отчёта Capcom выложила обновлённую статистику продаж своих так называемых платиновых проектов.

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Из этой статистики следует, что тираж ремейка Resident Evil 2 на текущий момент составляет 9,6 млн копий, увеличившись по сравнению с предыдущим отчётным периодом на триста тысяч экземпляров. Тенденция позволяет предположить, что если всё пойдёт как надо, то долгожданные десять миллионов будут преодолены уже к следующему отчётному периоду.

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Вместе с тем Capcom не забывает и развивать франшизу. Так, например, Resident Evil Village сумела разойтись 6,1-миллионным тиражом, а сейчас для проекта активно готовятся сюжетные дополнения. Которые напрямую поспособствуют росту выручки с продаж «Деревушки».