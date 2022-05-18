Мало для кого секрет, что Call of Duty Vanguard до неба, чтобы сорвать с него звёздочку, мягко говоря, не допрыгнула. Вместо этого случилась прямо противоположная ситуация, в результате которой уважение сообщества к франшизе Call of Duty было серьёзно подорвано. Activision, тем не менее, всеми силами пытается сохранить серии лицо, периодически предлагая игрокам поиграть в Vanguard бесплатно. Сегодня как раз начнётся очередная такая акция.
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И продлится она почти неделю — с сегодняшнего дня 20:00 по московскому времени и до 24 мая включительно. В рамках бесплатного доступа можно будет побегать по двум десяткам карт и опробовать десять игровых режимов. В целом акция считается приуроченной к недавнему запуску в Vanguard третьего мультиплеерного сезона под названием Classified Arms.
Call of Duty Vanguard вышла в ноябре прошлого года и была признана Activision как не оправдавшая ожиданий. Набивший всем оскомину сеттинг Второй мировой войны, сомнительные решения в геймплее, невнятная сюжетная линия в одиночной кампании — вот лишь немногие из причин столь печального развития событий.